Furtwangen Der Gesundheit auf den Grund gehen

Furtwangen. Ab dem Wintersemester 2017/18 bieten die Hochschule Furtwangen und die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Verbund den Studiengang "Interdisziplinäre Gesundheitsförderung" an. Er führt zum Abschluss "Master of Science".

Das Besondere daran: Es können entweder einzelne Lehr-Module oder der gesamte Masterstudiengang belegt werden. Die Geschwindigkeit und die Intensität des Studiums können an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.

Um was geht es inhaltlich? In bewegungsbasierten pädagogischen und therapeutischen Berufen wie auch in Gesundheits- und Pflegetätigkeiten fehlt oft die Nähe zur Forschung und zum Transfer. Hier setzt der neue Studiengang an: Weiterbildung auf akademischem Niveau und zugleich mit Praxisbezug. Die Module zu Ernährung, Bewegung, Diagnostik in der Gesundheitsförderung, Management, Gesundheitspsychologie und Betrieblichem Gesundheitsmanagement schaffen interdisziplinäre, wissenschaftlich fundierte Kompetenzen.