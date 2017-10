Furtwangen Denkmalamt hat keine Einwände

In diesem Zusammenhang wurde nun auch das Denkmalamt in Freiburg tätig und überprüfte, ob der Hof als Denkmal zu schützen sei.Es wurde festgestellt, dass der Hof selbst keinen Denkmalschutz genießt, aus Sicht der Behörde also abgerissen werden kann. Als besonders wertvoll wurde allerdings die Figur des heiligen Wendelin an der Front des Hofes eingeschätzt und damit unter Denkmalschutz gestellt.