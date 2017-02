Furtwangen Den Umgang mit dem Smartphone lernen

Furtwangen. Immer mehr Handynutzer stellen auf ein Smartphone um. Doch was gibt es beim Kauf zu berücksichtigen? Wie wird das neue Handy in Zukunft genutzt? Was soll es können? Kai Uwe Bitsch ist IT-Fachmann und gibt Entscheidungshilfen beim Smartphone-Kauf. Er informiert in einem VHS-Kurs ab 13. März. Die Teilnehmer können ihre Wünsche und Fragen mitbringen, um in Anschluss das Smartphone in Betrieb nehmen zu können. Denn viele Einstellungen sind notwendig, bevor das Smartphone in vollem Umfang genutzt werden kann.