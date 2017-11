Furtwangen Den Körper mit Technik verbinden

Durch den Film "Terminator" sind Cyborgs (Mensch-Maschine-Wesen) einem größeren Publikum bekannt. Die exakten Eigenschaften eines Cyborgs sind jedoch in der Wissenschaft nicht klar definiert. Unter Cyborgs lassen sich Menschen verstehen, die ihren Körper mit Technik verbinden, um damit die eigenen Sinne oder bestimmte Fähigkeiten zu erweitern. Die Medizin ist in vielen Bereichen weit vorangeschritten, etwa bei Prothesen, die mit Nerven verbunden werden. Doch auch andere Erweiterungen des menschlichen Körpers wurden bereits erprobt, etwa in der Bio-Hacking-Szene das Implantieren von Magneten in Finger.