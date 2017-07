Furtwangen Dauerlauf für den guten Zweck

Die Strecke, rund 400 Meter, führte durch den Wald, bei der Hitze konnten die jungen Sportler den Schatten gut gebrauchen.

Zum Auftakt führten die dritten Klassen unter der Regie von Martina Fleig einen Tanz vor, und dann startete Rektorin Margot Müller den Lauf.

Dabei kam es nicht darauf an, möglichst schnell zu sein. Vielmehr zahlten die Sponsoren pro gelaufener Runde einen kleinen Betrag. Jede Runde wurde auf der Teilnehmerkarte abgestempelt. Hin und wieder lief der Papa oder die Oma mit und stärkte so die Motivation der Kinder. Am Startplatz konnten sich die Sportler mit Getränken und Melonenstücken erfrischen.