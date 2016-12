Furtwangen Das Ziel: 1000 Bürger sollen 100 Euro geben

Das Gremium ist Repräsentations- und Beratungsorgan der Bürgerstiftung und wird einmal im Jahr einberufen, um über die Aktivitäten der Stiftung informiert zu werden. Mitglied des Forums sei automatisch, wer mindestens 3 000 Euro im laufenden oder in einem Kalenderjahr zuvor zum Vermögen der Stiftung zugestiftet habe, erläuterte Funke.

Bei einer Vielzahl von Sitzungen sei es unter anderem darum gegangen, als Ersatz für das Festgeldkonto der Stiftung mit seinem minimalen Zins andere Anlageformen zu finden.

Die Bürgerstiftung hat für die Innenstadt eine Reihe von Sitzbänken angeschafft, drei der Bänke wurden im Rahmen der Aktion von Privatleuten finanziert. Bei der Aufstellung der Bänke habe der städtische Bauhof hervorragende Arbeit geleistet, betonte Funke. Die Resonanz in der Bevölkerung auf die Bänke sei ausgesprochen positiv, diese würden in der warmen Jahreszeit stark frequentiert, am begehrtesten sei die Bank beim "Kirchenmäuerle".