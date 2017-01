Die Schneefälle der vergangenen Tage haben die Region rund um Furtwangen in ein Winterparadies verwandelt. Das Bild entstand am Brend. Für diese Woche hat der Deutsche Wetterdienst weitere kräftige Schneefälle vorhergesagt. Vor allem am kommenden Donnerstag und Freitag sollen besonders viele Flocken vom Himmel fallen. Foto: Köppel