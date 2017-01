Furtwangen Das runde Leder rollt

Furtwangen. Die Schiedsrichter-Gruppe Bregtal veranstaltet am Samstag, 14. Januar, ihr Fußball-Betriebshallenturnier in der Oberen-Bühl-Halle in Furtwangen. Beginn ist um 9.30 Uhr. Gespielt wird in einer Siebener- und einer Sechser-Gruppe.