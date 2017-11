Furtwangen Das Leben als Mensch-Maschine

Furtwangen (jn). Einen Vortrag über "Cyborgs. Leben als Mensch-Maschine" hält Enno Park in der Reihe Studium Generale am Donnerstag, 16. November, an der Hochschule Furtwangen (Unterallmendstraße 21). Der Vortrag beginnt um 20 Uhr in Hörsaal I 0.17, der Eintritt ist frei.