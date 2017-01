Furtwangen Das Feuchtsalz hat sich bewährt

Er verteidigt die Verwendung von Salz. Dessen Ökobilanz sei besser als der in anderen Kommunen zum Teil stärker eingesetzte Splitt. Dieser sorge bei Weitem nicht für die Sicherheit vor Schneeglätte wie Salz. Außerdem werde das Salz in niedrigen Konzentration ausgebracht und müsse anschließend nicht entsorgt werden. Splitt hingegen müsse von der Straße wieder entfernt werden und gelte dann als Sondermüll. Außerdem laufe es in die Kanäle und führe hier zu einem erhöhten Reinigungsaufwand.

Salz bringt Silo zum Bersten

Doch Salz hat auch seine Tücken. So kam es neulich zu einem Schaden bei einem Silo, in denen die Technischen Dienste das Salz lagern. Wenn das gelieferte Salz lediglich feinkörnig sei, ziehe es vermehrt Feuchtigkeit an, verbacke und forme sich nach oben hin aus, erklärt Wiehl. Wenn dann, wie jüngst geschehen, dieser aufgewölbte Salzberg im Silo in einem Schlag nach unten falle, erzeuge das einen enormen Unterdruck. Dieser Sog brachte das Silodach schließlich zum Bersten. Es sei aber das erste Mal, das so etwas vorgekommen sei, so Wiehl.