Furtwangen Das Bistum

Lienhard Isak vom Arbeitskreis christlicher Kirchen in Villingen-Schwenningen überbrachte Grüße dieses Arbeitskreises der verschiedenen Religionen, in dem auch Pfarrer Sohn aktiv mitarbeitet. In seinem Dank für die guten Wünsche meinte Pfarrer Sohn, dass es guttue, wenn die Gemeinden und die Kollegen bereit sind, ihn zu unterstützen. Sein großes Ziel sei es, ein Dekan für die Menschen zu sein. Im Anschluss an den Festgottesdienst gab es einen ungezwungenen Stehempfang für die Gottesdienstbesucher mit Bischof Matthias Rink und Dekan Joachim Sohn.