Furtwangen Das Auge selbst rückt einen Abend lang ins Blickfeld

Nach den gemütlichen Festtagen, an denen gefeiert und gegessen wurde, beginnt das neue Jahr in der Volkshochschule gesund und bewusst, um den Körper wieder in Einklang zu bringen. Am Dienstag, 24. Januar, ist Linda Hackenjos zu Gast, um einen Einblick in die Basische Ernährung zu gewähren. Basische Ernährung dient dem ausgewogenen Säure-Basen-Haushalt um nachhaltig zu mehr Vitalität und einem besseren Körpergefühl zu verhelfen. Die Referentin informiert darüber, welche Lebensmittel Säure oder Basen liefern und worin der Unterschied besteht. Sie gibt Tipps zur sofortigen Umsetzung der leichten Basen-Küche im Alltag. Der Vortrag beginnt um 20 Uhr und kostet 5 Euro Eintritt.

Im Anschluss an diesen Vortragsabend schließen sich die Basen-Fasten-Tage mit Linda Hackenjos an, in denen für einen begrenzten Zeitraum auf Eiweiß und konzentrierte Kohlenhydrate verzichtet wird. Die Seminartrage sind am 25 und 30. Januar sowie am 2. Februar jeweils von 20 bis 21.30 Uhr in den Räumen der VHS-Geschäftsstelle. Die Seminargebühren betragen 40 Euro (inklusive Vortragsabend). Um eine Anmeldung zum Vortrag wird gebeten.