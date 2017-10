Furtwangen Das Alpenpanorama zum Greifen nah

Schließlich waren es am Samstag vier Gewinner, die mitfahren konnten, eine weitere verhinderte Gewinnerin erhielt einen Gutschein für eine Fahrt zu einem späteren Zeitpunkt. Zwei der Mitreisenden waren nicht selbst Gewinner, sondern hatten die Fahrt von einem Verwandten geschenkt bekommen.

Am Samstagnachmittag kam dann Ballonsport Bölling aus Brigachtal ins Bregstadion. Hier wurde, mit tatkräftiger Hilfe der Mitfahrer und Zuschauer, gerade auch aus den Reihen der Bürgerstiftung, der Ballon ausgepackt und vorbereitet. Mit einem großen Ventilator aufgeblasen, wurde er dann mit dem Brenner mit heißer Luft gefüllt und stieg langsam auf. Der Korb musste nun von den Helfern bereits am Boden festgehalten werden. Dann stiegen die Mitfahrer in den Ballonkorb, und sehr schnell ging es dann nach oben.

Nach den verschiedenen wetterbedingten Absagen hatten die Ballonfahrer nun grandioses sommerliches Wetter. Der Wind war allerdings relativ lau, die Reisegeschwindigkeit daher auch recht niedrig. Dadurch hatten die Reisenden lange die Gelegenheit, gerade auch ihre Heimatstadt Furtwangen und die Umgebung aus luftiger Höhe zu betrachten. Ganz langsam ging es weiter Richtung Bodenwald und Rohrbach. Nicht weit hinter dem Stöcklewaldturm landete der Ballon anschließend nach eineinhalb Stunden Fahrt in Schönwald auf einer Wiese. Unterwegs gab es viele herrliche Ausblicke. Bis auf 3000 Meter Höhe stieg der Ballon dabei auf. Und so gab es eine Fernsicht auf das ganze Alpen-Panorama und auf den Bodensee. Auch der neue Thyssen-Tower in Rottweil rückte in greifbare Nähe. Am Ende gab es bei der Landung für die Passagiere noch eine zünftige, ziemlich haarige Ballon-Taufe. Denn jedem der Mitfahrer wurde eine Haarlocke angezündet und dann mit Sekt gelöscht, bevor gemeinsam angestoßen wurde. Nach einem grandiosen Erlebnis ging es dann wieder zurück nach Furtwangen.