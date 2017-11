Furtwangen Da ist Hörgenuss vorprogrammiert

Furtwangen. Ein wiederbelebtes Ensemble macht von sich reden: das "Kammerorchester Bachmann". Zusammen mit dem Organisten Frank Rieger gastiert es in der Stadtpfarrkirche St. Cyriak am Sonntag, 26. November, 17 Uhr.

Vor rund 40 Jahren gründete der in der Region bekannte und beliebte Geiger Norbert Bachmann den Zusammenschluss von Profis und Laien. Jetzt sind es die Abkömmlinge Daniel, der in Trossingen Violine studierte, und Florian, der sich in München und Mannheim dem Fach Violoncello widmete, die die Tradition fortführen.

Zu dem 18-köpfigen Ensemble gehören auch der Mediziner Valentin Bachmann (Klavier) und Julian Bachmann (Cello), der als Akademist an der Berliner Staatskapelle engagiert ist. Qualitätsvolle Musik ist mit einem erlesenen Programm zu erwarten. Neben einem Konzert für zwei Celli von Vivaldi wird ein Werk von Sergej Rachmaninow und die "Company für Streichorchester" des 80-jährigen amerikanischen Komponisten Philip Glass geboten.