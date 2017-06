Furtwangen College-Party und jede Menge Fußball

Bei den Abendveranstaltungen am Freitag und am Samstag will man wieder an die gute Stimmung vom Vorjahr anknüpfen. Am Freitag veranstalten die aktiven Spieler der Sportfreunde ab 19 Uhr die "College-Party" mit DJ Daniel Ippendorf. Umrahmt wird das Ganze durch den zum zweiten Mal ausgetragenen Beer-Pong-Wettbewerb.

Am Samstagabend dreht sich ab 20.30 Uhr alles um die ehemaligen Kult-Kneipen rund um das Bregtal. Bei der "Wälder Kult-Kneipen-Party – Die Zweite" wird mit Musik und entsprechenden Bars wieder an Locations wie Tenne, Melle, Schwert und Waldpeter erinnert. Sogar eine zusätzliche fünfte Bar ist eingeplant. Auch die bewährte "Stempelkarte" vom Vorjahr wird wieder zum Einsatz kommen.

Den sportlichen Anfang bildet in diesem Jahr am Samstag ab 10 Uhr ein F-Jugend-Turnier des Bezirks Schwarzwald. Insgesamt zehn F-Jugend-Mannschaften spielen dabei parallel auf zwei Spielfeldern. Ab 13 stehen zwei Jugend-Verbandsspiele an, bei denen es noch um Punkte geht. Zuerst spielen die C-Junioren der SG Schönenbach-Furtwangen gegen den VfB Villingen. Im zweiten Spiel um 14.45 Uhr spielt die B-Jugend-Spielgemeinschaft, die sich aus Spielern aus Schönenbach, Furtwangen, Neukirch und Gütenbach zusammensetzt, gegen ihre Altersgenossen der SG Möhringen.