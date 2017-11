Furtwangen Christmas-Comedy vom Feinsten

Furtwangen. "Die heiligen drei Kölsch – ein Schuss!": Der Verein Uhr & Kultur lädt alle Freunde gepflegter Kabarettunterhaltung zu einem Improvisationstheaterabend der besonderen Art am Freitag, 8. Dezember, ein. Es sind keine Unbekannten, die ab 20 Uhr mit ihrem Weihnachts-Special in der Kulturfabrik gastieren. Susanne Pätzold, Franco Melis und Axel Strohmeyer haben schon bei ihrem ersten Auftritt vor eineinhalb Jahren das Publikum begeistert mit ihrem großartigen Improvisationstheater, das sie jetzt in ihrem Weihnachtsprogramm auf die Spitze treiben. Ob man sie nun liebt oder hasst, sie kommt unausweichlich: die Weihnachtszeit. Denn wer schon mal an Heiligabend ans andere Ende der Welt geflüchtet ist, weiß, dass "Rudolf the red nosed Reindeer" auch auf Steeldrums oder Didgeridoos gespielt wird. Warum also nicht gleich hier bleiben und sich hineinstürzen ins Fest der Liebe. Die geht durchs Zwerchfell mit "Drei Kölsch ein Schuss" und ihrer Weihnachtsshow.