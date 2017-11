Furtwangen Christkindlmarkt bis in die Abendstunden

Gütenbach. Die Adventszeit rückt näher: Am Bauhof wurden bereits die Weihnachtsbäume für die Ortsmitte und den Christkindlmarkt vorbereitet. Am Samstag, 9. Dezember, heißen die Gemeinde, die Gütenbacher Vereine und zahlreiche regionale Anbieter alle Besucher willkommen zum Weihnachtsmarkt auf dem Gelände der Firma Faller-Modellbau in der Ortsmitte. Bürgermeister Rolf Breisacher, im achten Jahr seiner Amtszeit Schirmherr des nun achten Gütenbacher Christkindlmarkts und Mitorganisator, appelliert an alle in der Raumschaft: "Besuchen Sie das stimmungsvolle Lichterfest mit kulinarischen Köstlichkeiten und kunsthandwerklichen Geschenkideen."