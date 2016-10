Furtwangen Christen sollen Optimisten sein

Das letzte Referat der Serie hielt Isabel Stosius aus Villingen zum Thema Lebenskraft. Mit Bibelzitaten und eigenen Erfahrungen machte sie ihren Zuhörerinnen Mut und betonte, dass Lebenskraft keineswegs nur eine Sache junger Menschen sei. Man dürfe sich nicht "als Opfer fühlen", riet sie. Christen sollten Optimisten sein. Auch aus schwierigen Situationen "macht Gott oft Positives".

Dazu gehöre es freilich, Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen.

Das Furtwanger Frauenfrühstück fand seit 1999 zwei- bis dreimal jährlich statt. Beteiligt waren fünf Furtwanger Konfessionen. Frühstückstreffen gibt es in der Umgebung noch in St. Georgen, Schönwald und Titisee-Neustadt. Ein- bis zweimal im Monat trifft sich in Furtwangen eine kleine Gruppe, die vor allem aus den Organisatorinnen des Frauenfrühstücks besteht, zum Gespräch.