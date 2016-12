Furtwangen Chefin schwärmt von "wunderbaren Mitarbeitern"

Gabriele Siedle betonte in ihrer Festrede, dass loyale und engagierte Mitarbeiter die wahren Werte eines Unternehmens seien. Die Geschichte jedes Mitarbeiters sei gleichzeitig Teil der Firmen-Erfolgsgeschichte: "Siedle hat die Nase in der Branche und darüber hinaus weit vorne. Wir sind gerüstet für alle Anforderungen der digitalisierten Welt." Zugleich, so Gabriele Siedle, fertige das Unternehmen physisch fassbare Produkte in unerreichter Qualität und vielfach preisgekröntem Design. "Warum können wir das besser als alle anderen? Weil wir so wunderbare Mitarbeiter haben, mit viel Erfahrung, großem Engagement und der Liebe zum Detail."

Einem Mann sprach Gabriele Siedle ihren besonderen Dank aus: dem Betriebsrentner Arnold Kienzler, der sich in vielfacher Weise um das Unternehmen verdient gemacht hat. Er feiert dieser Tage seinen 90. Geburtstag und will zukünftig etwas kürzertreten. Seit 1980 hat Kienzler die Ausflüge für den "Club der Jubilare" organisiert, in dem alle Siedle-Mitarbeiter ab 25 Jahren Betriebszugehörigkeit Mitglied sind. Außerdem arrangierte er den Stammtisch und die Ausflüge der Siedle-Betriebsrentner und hat entscheidend zum Aufbau des Firmenarchivs beigetragen.

Gabriele und Horst Siedle sprachen Arnold Kienzler ihren tiefsten Dank aus. Horst Siedle verneigte sich vor Kienzler, der für seine Verdienste bereits 1985 die höchste Ehrung des Unternehmens erhalten hatte: die Siedle-Medaille.