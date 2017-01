Furtwangen CDU sichert Hilfe im Wahlkampf zu

Bürgermeister Josef Herdner erwartet für 2017 ein interessantes, aber nicht einfaches Jahr mit den beiden wichtigen Wahlen. Für seine Person sei er schon sehr zufrieden, dass die CDU nicht einen eigenen Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters aufstelle.

Wie in der Neujahrsansprache forderte er auch die CDU auf, mitzuhelfen, dass alle in der Stadt "mit einer Sprache sprechen", also die gleichen wichtigen Ziele verfolgen. Er sei stolz, dass das Projekt OHG-Sanierung im Gemeinderat nun endgültig beschlossen wurde, und dies sogar einstimmig. Aber man werde noch weitere Themen im Haushalt berücksichtigen, denn an anderen Orten "darf das Licht nicht ausgehen".

Der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei bezeichnete das Furtwanger Rehessen als einen seiner schönsten politischen Termine. Er ging zwar auf die Bundespolitik ein, stellte aber bei allen Themen den direkten Bezug zu Furtwangen her. So sei es bemerkenswert, wenn eine Stadt wie Furtwangen 18 Millionen Euro in die Bildung investiere. Mit 44 Millionen Menschen in Arbeit und 700 000 freien Stellen in der Bundesrepublik könne man sehr zufrieden sein. Gerade Furtwangen habe mit seiner Industrie, und hier vielen sogenannten Hidden Champions, und der hervorragenden Beschäftigungslage einen wichtigen Anteil daran. Furtwanger Unternehmen, die zumeist als Tüftler aus der Uhrenindustrie hervorgingen, seien weltweit präsent. Und wenn es den Gemeinden und dem Land relativ gut gehe, sei es richtig, auch zu investieren. Zum einen in die Infrastruktur von den Straßen über die Schienen bis zum Breitband, zum anderen in Bildung, Forschung und Lehre. Gerade die Hochschule Furtwangen erbringe hier Spitzenleistungen. Durch die Nähe zur Industrie sei die Hochschule wesentlich an der Entwicklung zukunftsfähiger Produkte beteiligt, wofür gerade erst zusätzliche Gelder freigegeben worden seien. Weiter ging er kurz auf das Thema Sicherheit ein und bekannte zum Schluss, dass ihm "der Wahlkampf alle vier Jahre Spaß macht". Dies sei ein klarer Vorteil gegenüber dem Amt des Oberbürgermeisters, wo die Wahl nur alle acht Jahre stattfand.