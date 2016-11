Furtwangen CDU präsentiert vorrangige Ziele

Ganz wesentlich war eine Klausurtagung der CDU Furtwangen, in der man sich Gedanken über die weitere Ausrichtung und die vorrangigen politischen Ziele gemacht habe. Drei Punkte stehen für die CDU nun an vorderster Stelle: eine Aussegnungshalle für den Furtwanger Friedhof, die Einrichtung der beiden Kreisverkehre an der Lochhofstraße und an der Kussenhofstraße sowie die Neuregelung der Verkehrsführung in der Stadt mit einem Einbahnstraßen-Ringsystem zur Beruhigung der Wilhelmstraße.

Sehr befriedigt über diese Wünsche der CDU zeigte sich auch Josef Herdner, welcher der Versammlung sowohl als Mitglied wie als Bürgermeister beiwohnte. "Die Wünsche des Stadtverbandes der CDU gehen mir runter wie Öl", so Josef Herdner. Denn dies sei genau das, was er auch als Bürgermeister vertrete. Aber auch andere Themen seien von Bedeutung wie die Sanierung des OHG, Ausbau der Breitband-Versorgung oder der Neubau beim Bauhof. Insgesamt Projekte für 35 Millionen Euro.

Einen Überblick über die Bundespolitik gab der Abgeordnete Thorsten Frei. Im Verlauf der Versammlung gab es hier auch noch einige grundsätzliche Diskussionen, außerdem gab es einen kurzen Bericht von Thomas Riesle als neuer Fraktionsführer der CDU im Gemeinderat. Es mache ihm Spaß, an die erfolgreiche Arbeit seiner Vorgänger anzuknüpfen.

Lob gab es allseits für die gute Zusammenarbeit im Vorstand des CDU-Stadtverbandes Furtwangen. Daher gab es auch bei den Vorstandswahlen keine wesentlichen Änderungen. Sämtliche Kandidaten wurden einstimmig gewählt. Bestätigt wurde so Vorsitzende Tanja Hall sowie als ihre Stellvertreter Thomas Riesle und Franz Sauter, nachdem zuvor die Zahl der Stellvertreter von drei auf zwei reduziert worden war. Ebenfalls bestätigt wurden Schatzmeisterin Barbara Lübbers und Schriftführer Stefan Ganter. Neuer Pressebeauftragter ist Arnold Hettich, neu geschaffen wurde darüber hinaus das Amt des Mitgliederbeauftragten, hier wurde Christine Trenkle gewählt. Auch die Zahl der Beisitzer wurde etwas reduziert auf nun zehn: Dirk Ebeling, Manfred Kühne, Rainer Lübbers, Richard Menke, Gerda Riesle, Arthur Schneider, Stefan Schuler, Erich Straub, Christine Trenkle und Axel Weber.