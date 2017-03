Furtwangen Café auf dem Marktplatz auf der Kippe

Ein vielseitiges Programm erwartet die Furtwanger im Sommer. Im Bären in Gütenbach besprach der Verein der Unternehmer und freien Berufe (VdU) unter der Regie des Vorsitzenden Guido Lüttgens eine Reihe von Veranstaltungen.

Gütenbach/Furtwangen. Als nächster Termin steht die Gesundheitswoche bevor, die am 26. März mit acht Vorträgen im Hochschulgebäude des ehemaligen Krankenhauses startet. Michael Schlageter von der Stadtverwaltung erläuterte das Programm, das seinen Abschluss mit Musik am 31. März im Gasthaus Rössle findet.

Die Handwerkermesse in der Festhalle und in einem Zelt davor steht am 22. und 23. April auf dem Programm. Nach Auskunft von Franz Sauter beteiligen sich 28 Aussteller, davon sind 20 VdU-Mitglieder. Die Stadt Furtwangen wird an ihrem Stand Informationen zum Thema Breitband geben.