Über ein Kuriosum berichtete Ortschaftsrat Ralph Wehrle in der aktuellen Sitzung des Schönenbacher Ortschaftsrates: Ihm sei aufgefallen, dass an der Bushaltestelle beim Gasthaus Löwen Richtung Furtwangen zwar ein schönes Buswartehäuschen stehe. Unverständlich sei aber, dass in diesem Wartehäuschen lediglich ein Fahrradständer zu finden ist. Die Bank für die wartenden Fahrgäste dagegen stehe im Freien neben dem Buswartehäuschen. Foto: Liebau