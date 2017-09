Furtwangen Buntes Bild am Furtwanger Himmel

Dies bedeutet für den kleinen Kindergarten mit seinen 45 Kindern eine deutliche Anstrengung. Insgesamt rund 50 Helfer waren hier im Einsatz, vor allem Eltern sowie ehemalige Kindergarten-Eltern. Gegen Ende der Veranstaltung war die Küche mit Kuchen und Würsten komplett ausverkauft. Natürlich stand auch die evangelische Kirchengemeinde hinter der Veranstaltung. So wurde beispielsweise Geschirr und Besteck zur Verfügung gestellt, und auch manche Kuchenspende kam aus der Gemeinde. Dabei gab es eine besondere Anregung von Seiten der Besucher, so Kindergartenleiterin Milli Göb: Zunehmend nachgefragt werden nämlich auch vegetarische Speisen. Und hier sollte man sich eigentlich für die Zukunft eine Alternative zur Grillwurst überlegen, meinte sie. Insgesamt war das Drachenfest 2017 wieder ein voller Erfolg. Gleichzeitig kündigte Milli Göb an, dass das Drachenfest im kommenden Jahr einen besonderen Charakter bekommen soll. Denn 2018 feiert der Kindergarten Regenbogen sein 50-jähriges Bestehen. Und das traditionelle Drachenfest-Wochenende Ende September wird dann auch der Rahmen sein, um dieses Jubiläum zu feiern. Am Samstag, 29. September, ist ein Tag der offenen Tür im Kindergarten geplant. Das Drachenfest am Sonntag, 30. September, wird in einem etwas größeren Rahmen gefeiert mit zusätzlichen Programmpunkten und möglicherweise musikalischer Unterhaltung für die Gäste.