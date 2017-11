Furtwangen Bunte Mischung prägt Atmosphäre

Zahlreiche Bräuche zum Barbaratag am 4. Dezember zeigen dessen Beliebtheit: Zweige werden an diesem Tag als "Barbarazweige" von Weidenruten, Apfel- oder Kirschbäumen abgeschnitten und ins Wasser gestellt. Blühen sie am Weihnachtsfest, wird dies als gutes Zeichen für die Zukunft gewertet. Dieses Brauchtum soll auf Barbaras Gefangenschaft zurückgehen: Sie habe einen verdorrten Kirschbaumzweig mit Tropfen aus ihrem Trinknapf benetzt. In den letzten Tagen ihres Lebens fand sie Trost darin, dass der Zweig in ihrer Zelle blühte. Die Heilige Barbara zählt, wie der Heilige Cyriak, zu den 14 Nothelfern. Und da Barbara eine Patronin der der Furtwanger ist, gibt es hier schon seit mehr als 300 Jahren einen Markt.