Furtwangen Bürgermeister Josef Herdner tritt erneut zur Wahl an

Sehr nachdenklich waren seine Gedanken zum abgelaufenen Jahr 2016 mit weltweit mancher Entscheidung, wie er sie und auch sicher mancher Bürger nicht gewünscht hätte. Er nannte das Votum gegen Europa in Großbritannien, die Wahlen in den USA und den Krieg in Syrien und anderen Teilen der Erde "auf dem Rücken so vieler unschuldiger Menschen". Es mache ihn aggressiv, wenn er sehe, wie das Leben der Menschen als höchstes Gut mit Füßen getreten werde und die Diplomatie hier nichts mehr bewirke. Hinzu komme, dass man in Europa nicht mehr mit einer Sprache spreche. Europa bringe sich damit selbst ins Abseits und schwäche die Grundpfeiler der eigenen Demokratie. Aufs schärfste zu verurteilen seien Übergriffe, wenn Menschen die Treppe hinuntergestoßen oder Jugendliche schutzlose Menschen anzündeten. Die Suche nach Ursachen für solches Handeln sei schwierig. Aber der Wohlstand reiche offensichtlich nicht, um Extremismus und radikales Handeln in den Griff zu bekommen, Wohlstand mache im Gegenteil satt und müde. Manche hohe Kultur habe sich im Lauf der Geschichte damit selbst zu Grunde gerichtet. Jeder sei gefordert, entsprechende "Leitplanken" vorzugeben, vor allem die Werte, die man auch Kindern vermitteln müsse.

Im Blick auf Furtwangen ging er auf die zukunftsweisende Entscheidung in der letzten Gemeinderatssitzung ein: Die Sanierung des Otto-Hahn-Gymnasiums mit Realschule mit einem Gesamtvolumen von etwa 18 Millionen Euro. "Das ist nichts für schwache Nerven", sagte Bürgermeister Herdner. Machbar sei es nur mit einer Veränderung in der Struktur der Schulstandorte und mit der Aufnahme von Krediten. Aber es gelte in die Bildung und Zukunft der Kinder zu investieren, und dies nicht bloß zum Vermitteln von Wissen, sondern auch von Werten. Darüber hinaus gebe es noch viele weitere Aufgaben, in die investiert werden müsse: Stadtsanierung, Straßenbau, Friedhöfe, öffentliche Gebäude, Kindergärten, Freibad und Breitband. Dies alles sind jeweils die Vorschläge der Verwaltung, letztendlich entscheidet der Gemeinderat. Aber er kenne die Stärken dieses Gremiums und sei froh und dankbar, mit den Mitgliedern des Gemeinderates in den vergangenen Jahren vieles auf den Weg gebracht zu haben.