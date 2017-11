Furtwangen Bürgermeister gibt Auskunft

In der nächsten Woche finde der erste Spatenstich für das Mehrgenerationenhaus an der Baumannstraße statt, kündigte der Bürgermeister an. Mit der Fertigstellung werde bis 2019 gerechnet. Die Baumannstraße werde ihr Gesicht stark verändern, baue doch die Siedle-Stiftung dort ein Museum, das 2020 eingeweiht werden soll.