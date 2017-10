Furtwangen Bürgerforum zur Nahversorgung in Hammereisenbach

Die Versorgung mit Waren und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs ist ein unverzichtbares Stück Lebensqualität und ein wichtiger Standortfaktor für eine Gemeinde. Vöhrenbach-Hammereisenbach. In zahlreichen ländlichen Gemeinden ist diese Nahversorgung bedroht – so auch im Vöhrenbacher Ortsteil Hammereisenbach, wenn zum Jahresende das beliebte Lebensmittelgeschäft "Galli" schießt. Auf diesem Hintergrund lädt die Stadt Vöhrenbach alle Interessierten am Mittwoch, 11. Oktober, von 19 bis 21 Uhr zu einem Bürgerforum in den Gemeindesaal in Hammereisenbach ein.