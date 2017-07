Furtwangen. Die Haltestelle "Uhrenmuseum" kann ganztägig nicht angefahren werden. Stattdessen ist die Haltestelle "Rössleplatz" (Busbahnhof) an diesem Tag Anfangs- und Endstation der Linien 1-3. Von dieser Haltestelle fährt die Linie 1 und 2 durch die Baumannstr. in Richtung Kreuzung Wilhelmstraße und dann über die Rabenstraße wieder weiter auf der normalen Linienführung.

Die Linie 3 führt ebenfalls über die Kreuzung Baumann-/Wilhelmstr., rechts auf der Wilhelmstraße weiter in Richtung Bismarck- / Grieshaberstraße in die Friedrichstraße und dann wieder weiter auf der normalen Linienführung. Der Verein Bürgerbus bittet um Verständnis, wenn sich möglicherweise geringfügige Verspätungen bei den An- und Abfahrzeiten an den Haltestellen der jeweiligen Linien ergeben können.