Vöhrenbach. Die Katholisch öffentliche Bücherei St. Martin Vöhrenbach präsentiert am Samstag, 12. November von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag, 13. November von 10 bis 18 Uhr (Patrozinium) eine Medienauswahl mit gerade neu erschienenen Büchern für alle Altersgruppen und aus allen Wissensgebieten. Die attraktive Auswahl wurde von der Bonner borro medien GmbH aus der Vielzahl von Neuerscheinungen ausgewählt. Die Titel können auch direkt in der Bücherei bestellt werden. Die Ausstellung findet seit vielen Jahren regelmäßig bundesweit in über 1200 katholischen Büchereien statt. Der Erlös der Buchbestellungen kommt dabei der örtlichen Bücherei zugute.