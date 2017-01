Furtwangen Bruno Reidelbach neuer Sängerchef

"Auch wenn es nur eine kurze Zeit war, es hat richtig Spaß gemacht", betonte die scheidende Vorsitzende. Schriftführerin Julia Weißer fasste die Aktivitäten des Vereinsjahres zusammen. Höhepunkt war im Dezember das Konzert im Villinger Franziskaner-Konzerthaus gemeinsam mit drei anderen Chören unter dem Projektnamen "4Gospels". Der Saal war mit knapp 900 Zuhörern komplett ausverkauft, und die positiven Rückmeldungen aus dem Publikum zeigten, dass der Chor mit seiner Leiterin Sabine Pander musikalisch auf gutem Wege ist. Auch finanziell hat sich der Abend ausgezahlt, wie Kassenführerin Pascale Moser berichtete. Da ist es zu verschmerzen, dass die Kirchenkonzerte im letzten Jahr finanziell eher defizitär waren. Insgesamt verfügt der Chor über einen soliden Kassenstand. So erfolgte die Entlastung einstimmig, und auch die Neuwahlen wurden reibungslos abgewickelt. Mehrere Vorstandsposten galt es neu zu besetzen. Die Funktion des stellvertretenden Vorsitzenden übernimmt Franz Heizmann von Herbert Wehrle, Gerhard Dilger (bisher Beisitzer) nimmt die Tätigkeiten als Schriftführer wahr, und als neue Beisitzerinnen unterstützen Katrin Disch und Kerstin Weißer den Vorstand.

Weiterer zentraler Punkt war die Änderung der Vereinssatzung in einigen Punkten. Nach 17 Jahren als eingetragener Verein waren einzelne Passagen anzupassen oder präziser zu fassen.

Weiter wurden die für 2017 geplanten Aktivitäten vorgestellt. Es herrschte Einigkeit darüber, angesichts des positiven Kassenstands die Probenarbeit im Rahmen der zeitlichen Möglichkeiten zu forcieren. Auch stehen bereits einige Konzerttermine fest, etwa ein Auftritt im Herbst in Furtwangen. Das zurückliegende Konzert im Oktober in der Festhalle mit dem Gastchor "Virtuos Voices" aus Simonswald war einer der Höhepunkte des Vereinsjahrs. Eine Tradition aus früheren Jahren will man auf vielfachen Wunsch wieder aufnehmen: Der Vorstand bekam den Auftrag, im Herbst wieder ein Probenwochenende zu organisieren.