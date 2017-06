Furtwangen Brennene Kippe: Mülleimer in der Sparkasse brennt

Furtwangen (mae). Am Mittwochabend musste die Abteilung Stadt zu einer Rauchentwicklung in der Sparkasse in der Bregstraße ausrücken. Vor Ort stellte sich heraus, dass im Vorraum der Filiale ein Müllereimer brannte. Die Männer brachten ihn ins Freie, um ihn zu löschen. Eine Zigarettenkippe, so die Polizei, hat vermutlich den Inhalt des Mülleimers, der im Bereich des Konto- und Serviceautomats steht, zum Glimmen gebracht. Sachschaden entstand (außer der durch die Feuerwehr aufgebrochenen Türe) nicht. Die Feuerwehr war mit 33 Mann vor Ort, zudem der Rettungsdienst und die Polizei. Ohne Folgen blieb zudem ein Einsatz am Donnerstag. In einem Gebäudekomplex in der Friedrichstraße löste morgens aus ungeklärten Gründen die Brandmeldeanlage aus. Diese wurde, nachdem die Feuerwehr das Objekt belüftet hatte, wieder in den Grundzustand zurückgesetzt.