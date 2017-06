Furtwangen Bregtalbad ist ein Erfolgskonzept

In diesem Jahr hat Kapi im Furtwanger Bregtalbad Unterstützung von Elisa Volkert. Sehr gut sei die Zusammenarbeit mit dem Verein ebenso wie mit der DLRG, betont er.

Die Saison lief bisher vorzüglich, die Sonne lacht vom Himmel und heizt über die Solaranlage das Wasser auf über 25 Grad auf. Nur ganz am Anfang der Badesaison trug Kapi zweimal heißen Tee ans Becken, um frierende Stammschwimmer zu trösten.

500 bis 600 Badegäste wurden bereits mehrfach im Juni gezählt, vor allem in den Pfingstferien. Aber auch nach Schulbeginn herrscht viel Betrieb im Bregtalbad. Der Verkauf von rund 250 Saisonkarten spiegelt zum einen das gute Badewetter wider, zum andern aber auch die Verbundenheit der Furtwanger mit ihrem Bad. Denn so mancher Gutschein wurde bereits auf dem Weihnachtsmarkt gekauft und jetzt in eine Saisonkarte umgewechselt. Zu berücksichtigen ist, dass vielfach die Jahreskarte für die ganze Familie gilt, also weit mehr als 250 Badegäste Saisonkarten haben.

Auch im Kiosk herrscht bei dem schönen Badewetter Hochbetrieb. Pommes sind bei jedem Wetter begehrt, Eis, Wundertüten oder das leckere Mittagessen sind sehr gefragt. Eine große Zahl ehrenamtlicher Helfer, unterstütz von 450-Euro-Kräften, sorgt für reibungslosen Betrieb.

Immer wieder locken auch Sonderveranstaltungen ins Bregtalbad, wie zum Beispiel am Freitag, 23. Juni, der erste "Happy Friday" mit Bernhard Czmiel. Ab 19 Uhr wird Live-Musik geboten. Das Happy-Friday-Team präsentiert Cocktails und Häppchen, und es ist möglich länger zu schwimmen. Weitere "Happy Fridays" sind geplant – immer nur bei trockenem Wetter: 30. Juni Konzert der Brass-Band, 28. Juli Zumba-Abend mit Ute Beitlich, 4. August Live-Musik mit Rolf Royce & Candy Andy, 18. August Disco-Abend mit Dieter Disch und Manfred Nopper. Am 15. Juli findet die Beach-Party der DLRG statt.