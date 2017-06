Furtwangen. Das "Rendez-Vous Francais" lädt am Sonntag, 2. Juli, zum 17. Boules-Turnier für Jedermann ein. Los geht es um 14 Uhr auf dem Sportplatz in Furtwangen. Anmelden kann man sich für das Turnier vor Ort ab 13.30 Uhr. Falls vorhanden, so die Veranstalter, sollten Boules-Kugeln von den Teilnehmern mitgebracht werden. Weitere Informationen zu dem Turnier gibt es unter Telefon 07723/28 10 oder 07723/56 97.