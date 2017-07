Furtwangen Boule für Jedermann hat Glück mit Wetter

Sogleich wurden zehn Mannschaften per Los gebildet, die auf fünf Bahnen in jeweils wechselnder Zusammensetzung in vier Spielrunden antraten. Am Ende standen die Teilnehmer vor einer ungewöhnlichen Situation: alle drei höchsten Punktezahlen waren doppelt und dreifach besetzt, und es musste eine Art "Elfmeterschießen" in Form eines Stechwurfes durchgeführt werden. Dabei mussten alle Punktgleichen in der jeweiligen Kategorie gleichzeitig auf ein Kommando nur eine Kugel in Richtung "Schweinchen" werfen. Das "Cochon" wurde vom Schiedsrichter jeweils vorgelegt.

Damit setzten sich (bei einer höchstmöglichen Punktezahl von 64) folgende Spieler durch: Auf Platz eins Wolfgang Dorer mit 52 Punkten nach einem Stechwurf mit dem punktegleichen Bubi Lubenow, der damit Platz zwei belegte, dahinter mit je 49 Punkten auf Platz drei Klaus Rutschmann und Platz vier Willi Grieshaber.

Mit 48 Punkten mussten zum Stechen: Jürgen Reis (fünfter), Emanuela Deak (sechster) und Maxim Reis (siebter). Platz acht hatte sich Siegfried Fien ohne Stechen mit 47 Punkten erkämpft. Ohne Stechwurf mussten sich mit 46 Punkten Maya Eschle und Dieter Sommer den neunten Platz teilen.