Furtwangen Botschafter für Spitzentechnologie

Furtwangen. Davon konnten sich Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg, Landrat Sven Hinterseh und Bürgermeister Josef Herdner während eines Besuchs bei der Firma IEF Werner überzeugen.

Das Unternehmen mit 150 Mitarbeitern steht für ausgefeilte Automatisierungslösungen als Grundlage einer hocheffizienter Produktion. Basierend auf einem Baukasten aus Standardprodukten werden für Kunden "individuelle Lösungen umgesetzt, die exakt auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt sind", erläuterte Geschäftsführer Manfred Bär.

Die Liste der Auftraggeber umfasst zahlreiche führende deutsche und europäische Industrieunternehmen, die insbesondere für ihre internationalen Fabriken in Furtwangen bestellen. Die in Furtwangen ersonnenen und gebauten Fertigungslinien werden verpackt, von den IEF-Mitarbeitern vor Ort aufgebaut und an den Kunden übergeben.