Furtwangen Blumen und Musik prägen Fest

In Vöhrenbach hatte der Kirchenchor bereits den Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Martin musikalisch gestaltet. Pfarrer Martin Schäuble erläuterte den Gläubigen, dass man mit dem Fest ganz besonders das am Gründonnerstag begründete Sakrament der Eucharistie feiert, eine konkrete Möglichkeit, Gottes Liebe erfahrbar zu machen. Anschließend machten sich die Gläubigen auf zu den vier Altären, wo jeweils, musikalisch gestaltet von Stadtkapelle und Kirchenchor, gebetet und der eucharistische Segen gespendet wurde. Erstmals war dabei auch eine Station auf dem Rathausplatz.

In Furtwangen waren es zwei Stationen bei der Fronleichnamsprozession im Anschluss an den Festgottesdienst. Begleitet wurde die Prozession ebenfalls von der Stadtkapelle. Auf dem Marktplatz beim Rathaus hatten zahlreiche Helfer aus den Pfarrgemeinden der Seelsorgeeinheit wieder einen farbenprächtigen großen Blumenteppich gestaltet. Unter anderem durch die Fahnen aus den Gemeinden wurde deutlich, dass hier fünf Pfarrgemeinden gemeinsam ihre Prozession durchführen. Die zweite Station war in der Lindenstraße beim Kindergarten, wo auch noch die Kinder dazu stießen, die im Kindergarten einen eigenen Gottesdienst abgehalten hatten.