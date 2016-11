Furtwangen Blick fällt auf Fluchtursachen und Folgen

Furtwangen. Im Gucklochkino wird heute, 19 Uhr, zu einem Vortrag mit anschließender Podiumsdiskussion zum Thema "Erfahrungen aus und mit Afrika – von Malawi bis Äthiopien und quer durch den Kontinent" eingeladen. Ramona und Herbert Schwarz erzählen von Land und Leuten, die sie im Rahmen ihrer Reisen quer durch den Kontinent erleben durften. Anschließend berichtet Philipp Müller von seiner Mitarbeit in einem Krankenhaus in Malawi und seinem Bildungsprojekt vor Ort. Um Fluchtursachen geht es bei der Podiumsdiskussion mit Fachleuten und Betroffenen. Insbesondere sollen die Herausforderungen des Ankommens von Flüchtlingen in Deutschland thematisiert werden.

Der Abend steht im Zusammenhang mit der mobilen Ausstellung "missio truck", die am Beispiel von Bürgerkriegsflüchtlingen aus dem Ostkongo die Ausnahmesituation Flucht thematisiert. Dieser Truck steht auf dem Marktplatz in Furtwangen und ist am morgigen Donnerstag, 14.30 bis 18 Uhr, und Freitag, 10 bis 13 Uhr, für Besucher geöffnet.