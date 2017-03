Furtwangen Bis zu 12 800 Fahrzeuge unterwegs

Gleich zu Beginn lobte Kerstin Delamarche die außergewöhnlich gute Zusammenarbeit mit der Stadt Furtwangen bei dieser Verkehrszählung. Die Verkehrszählung fand am 1. Dezember jeweils vier Stunden am Morgen und am späten Nachmittag statt, um vor allem auch die Verkehrsspitzen zu erfassen. Die übrigen Zahlen lassen sich entsprechend hochrechnen.

Genau erfasst wurden dabei auch die Fahrzeugdaten vom Fahrrad bis zum Schwerlastverkehr sowie die jeweilige Fahrtrichtung. Gezählt wurde an insgesamt elf Knotenpunkten von der Kreuzung Süd­tangente / Bregstraße über die Südtangente/Alemannenstraße bis zur Bismarckstraße /Friedrichstraße.

Die geringste Belastung ergab sich hier an der Einmündung der Friedrichstraße mit 5200 Fahrzeugen in 24 Stunden. Wesentlich stärker war die Belastung an allen vier Zählpunkten an der Südtangente mit bis zu 12 800 Fahrzeugen am Tag.

Deutlich erkennbar war dabei beispielsweise auch der Pendlerverkehr am Nachmittag aus Furtwangen hinaus. Verglichen wurden die Zahlen dann noch mit Ergebnissen früherer Zählungen, wobei sich keine wesentlichen Abweichungen ergaben.

Aufgrund dieser Zahlen lässt sich nun beispielsweise errechnen, wie sich der Verkehr auf der Südtangente ändern würde, wenn die Wilhelmstraße Einbahnstraße wäre.

Dabei wünschte sich Bürgermeister Herdner auch eine zusätzliche Untersuchung, wie sich eine Verlagerung nur vom Schwerlastverkehr aus der Innenstadt heraus auf den Verkehrsfluss auswirkt.