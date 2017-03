Furtwangen Bis heute als versierter Stadtführer gefragt

Furtwangen. Heute, am 29. März, feiert Bernhard Kuner seinen 80. Geburtstag. Er lebt zusammen mit seiner Frau Sieglinde im Eigenheim in der Berliner Straße. Dort zog das Ehepaar mit zwei Kindern ein. Die Kinderschar vergrößerte sich, inzwischen haben die Kuners sieben Kinder und 14 Enkel im Alter zwischen 22 und eineinhalb Jahren.

Der Jubilar stammt aus dem Schnabelstal, wo er als ältestes von acht Kindern aufwuchs. Nach seiner Berufsausbildung zum Feinmechaniker zog Bernhard Kuner für ein Jahr nach Wuppertal und anschließend nach Brasilien. Er lernte Portugiesisch und zudem eine ganz andere Welt kennen. "Interessante Jahre" resümiert der Altersjubilar.

Dennoch zog es ihn zurück in die Heimat, wo er in die väterliche Dreherei einstieg. In den 1960er Jahren hatte er die Meisterprüfung als Feinmechaniker abgelegt.