Furtwangen Bewirtung mit Musik auf dem Marktplatz

Nach einigen Anläufen, etlichen Problemen und manchen Rückschlägen wird der Biergarten am Freitag, 16. Juni, gegen 16 Uhr beginnen. Die offizielle Eröffnung mit Fassanstich erfolgt um 18 Uhr. Der Biergarten ist mittwochs bis freitags geöffnet, und zwar von 11 bis 22 Uhr. Bei schlechtem Wetter wird morgens entschieden, ob er geschlossen bleibt.

Auch für musikalische Unterhaltung ist geboten. Jörg mit seiner Harmonika sorgt am 16. und am 30. Juni sowie am 9. August für Stimmung. Der Musikverein Schönenbach mit Dirigent Timo Hieske unterhält die Besucher am Donnerstag 22. Juni, ab 19 Uhr, und die Stadtkapelle Furtwangen unter Leitung von Ulf Schuster sorgt am Freitag, 7. Juli, und zusammen mit der Jugendkapelle am Freitag, 21. Juli, jeweils ab 19 Uhr, für Stimmung auf dem Marktplatz.

Die "4 lustigen 3" sind am Mittwoch, 26. Juli, ab 19 Uhr zu hören. Bernhard Czmiel mit seiner Band "Locker vom Hocker" ist am Freitag, 28. Juli, zu Gast. Am Donnerstag 3. August, 14 Uhr, ist irische Folklore angesagt, bevor zum Abschluss des Biergartens am 11. August ab 17.30 Uhr der "Gassenhauer" für die Gäste für Stimmung sorgt.