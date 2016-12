Furtwangen Bewegung im Kreisverkehr

In das Thema Kreisverkehr Kussenhof kommt Bewegung: in der Sitzung des technischen und Umweltausschusses der Stadt Furtwangen (TUA) informierte Bürgermeister Josef Herdner die Ausschussmitglieder.

Furtwangen. Es ging darum, dass die Planungen für den Kreisverkehr beim Regierungspräsidium nun in ein konkreteres Stadium getreten sind. Kontrovers wurde dann diskutiert, ob man eventuell frei werdende Mittel direkt in den Kreisverkehr beim Rewe investieren sollte. Im Rahmen der Anhörungen für die Planungen des Kreisverkehrs am Kussenhof wurde nun der Stadtverwaltung ein Plan für diesen Kreisverkehr übermittelt.

Der Kreis soll einen Durchmesser von 35 Metern haben, die Fahrspur von sieben Metern. Bis zum 20. Januar muss die Stadt zu diesem Bauvorhaben Stellung nehmen. Vorgelegt wurde auch eine erste Kostenplanung. Danach wird der Kreisverkehr 640 000 Euro kosten. Die Aufteilung je nach Verkehrsaufkommen erfolgt dabei auf die entsprechenden Betreiber der Straße. Damit soll der Kreis für die Kreisstraße Richtung Linach 14 000 Euro bezahlen, die Stadt für die Zufahrt zum Kussenhof und zum Kaffeetal 160 000 Euro.