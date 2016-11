Furtwangen Betriebsteams legen sich ins Zeug

Furtwangen-Neukirch. Die Beteiligung an dem Turnier ist zwar in der letzten Zeit relativ konstant, Wirtin Antje Horn würde sich aber wieder eine etwas bessere Resonaz wünschen. 41 Mannschaften gingen an den Start, ebenso viele wie im vergangenen Jahr und etwas mehr als im Frühling dieses Jahres.

Der Wanderpokal beim Betriebskegeln ging bei den Herren an Scherzinger Pumpen, bei den Damen an die Hochschule Furtwangen. Gekegelt wurde in Mannschaften mit jeweils fünf Teilnehmern.

Die Ergebnisse in den einzelnen Kategorien: Damen-Mannschaften: 1. Hochschule (910 Holz mit Carola Frank, Heidrun Weißer, Rita Reiser, Elke Schlageter und Emanuela die Deak-Willimsky), 2. Wehrle (874, Gisela Berger, Sabine Bibbo, Helga Müller, Elke Carlini und Monja Maier), 3. Koepfer (857, Martina Kanstinger, Anita Dold, Stefanie Rombach, Ursula Friedrich und Wilma Krause). 4. Ganter (795), 5. EDS Dold MF (782).