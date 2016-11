Furtwangen Betriebsfeier in Lederhosen und Dirndl

Furtwangen. Gemeinsam mit ihren Kollegen aus Offenbach an der Queich feierten die Mitarbeiter der Udo Zier GmbH ein Oktoberfest. "Anstatt einer Weihnachtfeier wollten wir in diesem Jahr einmal den Jahresrückblick etwas anders gestalten", erklärte Geschäftsführer Carsten Zier bei der Eröffnung der Feierlichkeiten in der im bayerischen Ambiente dekorierten Förberhofmühle in Langenordnach.