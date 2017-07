Furtwangen Besuch in GastroMobil

In dem ausgebauten Linienbus werden Berufe für Jugendliche erlebbar. "Das GastroMobil bot den Schülern einen sehr anschaulichen Einblick in die Berufswelt des Gastgewerbes", berichtet Tanja Bechtoldt, Lehrerin an der der Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe Villingen-Schwenningen.

Die Jugendlichen lernten spielerisch und mit hohem Spaßfaktor Berufe kennen und erfuhren, welche Betriebe in ihrer Region freie Ausbildungsplätze anbieten. Mit den Kontaktdaten aus dem GastroMobil können sich die Jugendlichen bewerben. Multimedia-Elemente wie der GastroSurfer oder der GastroExpress ermöglichen eine zwanglose Annäherung an die Branche: So erleben Schüler eine virtuelle Fahrt durch die Welt der Hotellerie und Gastronomie oder reisen von Hotel zu Hotel. Außerdem stellen Auszubildende ihre Berufe in Filmen vor: Sie berichten aus ihrem Alltag und zeigen ein Bild ihres Berufs.

"Mit diesem Branchenprojekt, an dem sich gastgewerblichen Ausbildungsbetriebe im Land beteiligen können, packen wir die wichtigste Herausforderung, vor der unsere Branche steht, entschlossen an", erklärt Dehoga-Landesvorsitzender Fritz Engelhardt. Die Kampagne wird vom Land Baden-Württemberg mit Mitteln aus dem Europäischen Sozialfonds gefördert.