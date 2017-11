Furtwangen Bestsellerautor spricht beim Wirtschaftsabend

Furtwangen. Die Einladung richtet sich an alle Unternehmen aus Industrie, Gastronomie, Handel, Gewerbe und Handwerk in und um Furtwangen. Der Redner und Bestsellerautor Norman Alexander gibt in seinem Vortrag "Mind Hacking" einen Einblick in die Welt der Kommunikationsstrategen und erläutert, wie man sich in die Gedanken seines Gegenübers "hackt" und dies für seinen beruflichen Erfolg nutzen kann. "Wir stellen ein wachsendes Interesse am Austausch und der Vernetzung der hier ansäßigen Unternehmen fest", so IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez. "Wir möchten zeigen, was den Schwarzwald ausmacht und wie innovativ diese Region ist." "Wir kümmern uns um unseren Standort, indem wir den Austausch fördern, der die Basis eines funktionierenden Netzwerkes ist. Somit schaffen wir für die Unternehmen in und um Furtwangen einen direkt Mehrwert vor Ort", sagt Bürgermeister Josef Herdner. Infos und Anmeldungen bei Daniela Oklmann, IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg, Telefon 07721/92 21 36, E-Mail: oklmann@vs.ihk.de oder Michael Schlageter, Stadt Furtwangen, Telefon 07723/93 91 31, mschlageter.stadt@Furtwangen.de