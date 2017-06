Furtwangen Bessere Koordination notwendig

Die Integrationsbeauftragte der Stadt Furtwangen Bernadette Burt gab einen kurzen Einblick in ihre sehr vielseitigen Tätigkeiten.

In anschließenden Workshop galt es, Ideen und Voraussetzungen zu sammeln. Generell bestand kein Zweifel daran, dass solch eine Koordinierungsstelle sehr sinnvoll sei, doch ob sie beim Hauptamt der Stadt verankert sein soll, wurde ebenso diskutiert wie das mögliche Aufgabenspektrum und die nötige Qualifikationen des Mitarbeiters. Räumlichkeiten und Finanzierung waren weitere zu bearbeitende Themen. Diskutiert wurde vor allem, dass zunächst zusammengeführt werden soll, was es überhaupt an Angeboten, Initiativen und Arbeitskreisen gibt, mehr Transparenz sei wichtige Voraussetzung für die Koordination. Hauptamtsleiter Marcel Schneider sei derzeit dran, Öffentlichkeitsarbeit zu verbessern und die Homepage der Stadt zu überarbeiten.

Schlussendlich war die "Schwarmintelligenz" gefragt, die nächsten Schritte zur Umsetzung festzulegen, damit die Initiative nicht im Sand verläuft. Der Bedarf für eine solche Stelle soll eventuell beim Ehrenamtsempfang der Stadt ermittelt werden, ein Organigramm soll zusammenführen, was es gibt und wer zuständiger Ansprechpartner ist. Zudem soll errechnet werden, was so eine Stelle kosten würde und wie sie finanziert werden könnte.