Furtwangen Beschwingte Komödie mit ernstem Thema

Furtwangen. Das Guckloch-Kino zeigt am Donnerstag, 22. Juni, 20 Uhr, die französische Komödie "Plötzlich Papa" in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Oberes Bregtal in französischer Fassung mit deutschen Untertiteln sowie am Samstag, 24. Juni, 20 Uhr, in der deutschen Fassung.