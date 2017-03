Furtwangen Bello verwandelt sich

Der zwölfjährige Max Sternheim lebt bei seinem verwitweten Vater, der ständig hinterm Tresen der geerbten Apotheke steht und sich zu wenig um seinen Sohn kümmern kann. Also stimmt er dem neuen Haustier zu – mit wahrhaft ungeahnten Folgen. Denn Promenaden­mischung Bello schleckt an einer geheimnisvollen lilaroten Flüssigkeit und verwandelt sich in einen Menschen, Herrn Bello, der ab sofort für Chaos sorgt und Papa Sternheim in den Wahnsinn treibt. Herr Bello muss weg! Doch so leicht lässt sich kein Gegenmittel finden.

Regisseur Ben Verbong führte in den sehr unterhaltsamen streifen Regie, der Film hat eine Spiellänge von 94 Minuten und ist für kleine wie große Kinogänger ab sechs Jahren zu empfehlen. Die Spielstätte des Guckloch-Kinos ist im Postkraftwagenhof in der Grieshaberstraße 19a.