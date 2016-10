Furtwangen Bei Windkraft-Plänen herrscht Flaute

Enttäuscht sind die Mitglieder des "Siventis"-Bürgerwindprojektes über das vorläufige Aus ihrer Windkraft-Pläne auf dem Rappeneck und dem Linacher Höhenrücken.

Furtwangen. Doch sie geben nicht auf, erläuterte Ulrich Bremauer auf dem Furtwanger Wochenmarkt. Vielmehr machten sie ihre Pläne und Vorstellungen interessierten Bürgern deutlich.

Man werde nochmals Fachgespräche mit dem Landratsamt führen, leider erfahre die "Siventis" keinerlei Unterstützung der betroffenen Kommunen Furtwangen und Vöhrenbach. "Man will uns nicht", bedauerte Bremauer. In keinem der beiden Gemeinderäte habe die Bürgerinitiative trotz mehrfacher Bitten die Gelegenheit bekommen, ihre Pläne vorzustellen. Geplant hat die Bürgerinitiative je vier Windenergieanlagen pro Standort. Sie sind jetzt in Frage gestellt. Die neuen Gutachten, von den Gemeinden in Auftrag gegeben, stellten vermehrte Rotmilan-Überflüge sowie einen Wespenbussard im Bereich Linach fest und vermuten Rotmilan-Revierzentren im Rappeneck-Bereich. Dabei seien die Bereiche Linach und Rappeneck nur in einem relativ kurzen Zeitraum untersucht worden, so Bremauer.